Sarri: "Se il Napoli continua così ci sarà solo spazio per lottare per la Champions"

"In questo momento la classifica è corta. Una settimana sei secondo, un'altra sei sesto. Con 23 partite da giocare è tutto da delinearsi ancora, a meno che il Napoli non continui così e allora non ci sono più problemi per nessuno, se non la lotta per la Champions". Così Maurizio Sarri, al termine di Lazio-Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta al vertice in Serie A.

L'ex tecnico azzurro ha risposto anche ad una domanda sul confronto tra questa Lazio e le sue tre precedenti squadre: "Le potenzialità se le porta via il vento ma vanno espresse e questa squadra non le ha ancora espresse. Rispetto a Napoli, Chelsea e Juve è un gradino sotto ma ha potenzialità per salire".