Sarri fa i complimenti al Napoli: “Rispetto al mio ha più fisicità e una rosa più profonda”

Arrivano anche da Maurizio Sarri i complimenti al Napoli avviato verso lo scudetto: "Rispetto al mio ha più fisicità ed una rosa più profonda" ha detto il tecnico della Lazio ai microfoni di Sky Sport. "La prossima sfida contro il Napoli? Ormai da un po' di tempo giochiamo contro squadre che hanno giocato sempre un paio di giorni prima di noi. È il calendario che non è fortunato - ha detto l'allenatore biancoceleste - in questa bolgia di partite da fare è difficile.

Andiamo lì e giochiamo, sappiamo che sono più forti di noi ma non si possono rinnegare le nostre filosofie per questo. Ci sta che giocheranno di più loro perché è una squadra nettamente superiore a tutte le altre quest'anno. Hanno scelto una politica di un coraggio estremo, lasciando andare giocatori importanti e portando giovani, Giuntoli in questo è un maestro, avevo grande fiducia nel suo lavoro ma giocatori così forti non credevo. Io da piccolo ero tifoso napoletano quindi mi sento uno di loro", ha concluso Sarri.