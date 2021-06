CALCIOMERCATO - Tre nomi per un posto a centrocampo, il Napoli stringe: l'offerta di Giuntoli

Spalletti vuole il sostituto di Bakayoko in rosa già per l'inizio del ritiro a Dimaro fissato per il prossimo 15 luglio. Il favorito è Sander Berge dello Sheffield United, ma sono ancora calde anche le piste Basic e Thorsby

Il Napoli, con Lobotka in probabile partenza e Bakayoko tornato al Chelsea, cerca indubbiamente un centrocampista. I nomi più caldi in questo momento sono il norvegese Sander Berge dello Sheffield United, il croato Toma Basic del Bordeaux, ed infine un altro norvegese – questo già in Italia – ovvero Morten Thorsby della Sampdoria.

Berge e Basic hanno rispettivamente 23 e 24 anni e sono nel giro delle rispettive nazionali. Forti fisicamente, il primo è più strettamente un mediano. Le valutazioni di mercato sono soprattutto per il secondo in ascesa (fonte Trasfermarkt): 18 e 9 milioni. Infine, una trattativa per Basic ha anche un altro vantaggio, ovvero il suo contratto in scadenza al termine del prossimo campionato. Morten Thorsby invece è già noto a chi segue la Serie A, ha 25 anni ed è più simile a Basic. Il suo valore è 7 milioni e nell'ultima stagione coi blucerchiati ha giocato 33 match con 3 gol e 1 assist.

Secondo i bene informati, è il centrocampista dello Sheffield l'obiettivo preferito da Spalletti, che peraltro vorrebbe averlo in rosa già per l'inizio del ritiro a Dimaro, il prossimo 15 luglio. Pare che Giuntoli abbia proposto al club inglese la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni.