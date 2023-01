Sampdoria-Napoli, Bereszynski e Zanoli già convocati dalle rispettive nuove squadre

Bartosz Bereszynski e Alessandro Zanoli figurano già tra i convocati di Sampdoria-Napoli, a maglie invertite rispetto a venerdì, dopo l'ufficializzazione dello scambio di prestiti tra le due compagini avvenuta nelle ultime ore.

Il difensore polacco, dopo aver effettuato in mattinata le visite dallo staff medico presso la clinica Pineta Grande, ha svolto l’intera seduta di allenamento con la sua nuova squadra, accolto dal compagno di nazionale Zielinski.

Primo allenamento in azzurro per Bereszynski ?



? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7wajaKb8wX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 7, 2023

Anche Zanoli è già pronto a scendere in campo contro i suoi ex compagni e non è da escludere che Stankovic faccia ricorso a lui, vista l'emergenza in difesa in casa doriana.