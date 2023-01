Sampdoria-Napoli, Spalletti: "Ho visto una squadra molto matura"

"Ho visto una squadra molto matura, una squadra che ha saputo ragionare in una partita che per troppi motivi poteva diventare complicata, invece hanno usato la testa sono stati sempre sul pezzo. Penso si possa dire non l'abbiamo mai messa in discussione". Così Luciano Spalletti ha commentato Sampdoria-Napoli ai microfoni di Dazn.

Osimhen

"Victor prima di tutto ha un modo di stare in campo dove si va a prendere tutte le responsabilità di cui c'è bisogno, poi quando va ad attaccare l'avversario è uno con le caratteristiche e le qualità che ci vogliono dentro una partita, le usa tutte: disponibilità, forza nell'impatto quando si viene addosso nella fase difensiva in 1 contro 1, duello fisico, contatto fisico con chiunque gli si faccia davanti. Ultimamente ha più attenzione in quello che devono essere i movimenti da coordinare con tutta la squadra".

I rigoristi

"Noi siamo organizzati bene, benissimo, il secondo lo doveva battere Elmas perché io ho detto che lo deve battere. Il primo uguale, ho detto chi lo deve battere, poi si sono messi d'accordo in un'altra maniera però i calciatori possono farlo perché loro possono farlo, per cui siamo organizzati bene".

La sostituzione di Kim

"Non abbiamo voluto rischiare perché, poi se un calciatore si infortuna in una partita così te lo perdi per qualche mese".

Napoli-Juventus

"Sarebbe stata temibile anche senza le 8 vittorie, anche se fosse stata come all'inizio. La Juventus è la squadra più difficile da affrontare: Juventus, Milan, Inter, è una delle squadre più forti del campionato per composizione per rosa per qualità di calciatori per qualità dell'allenatore per forza societaria. La Juventus è quella più forte".