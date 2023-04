Salvini raggiante per la vittoria del Milan: "Il Napoli gioca benissimo, ma stasera 1, 2, 3, 4" | VIDEO

"Premesso che quest'anno il Napoli gioca benissimo, è nettamente più forte in campionato e sicuramente andrà avanti in Champions. Stasera, però, 1, 2, 3, 4". Così Matteo Salvini in un video pubblicato sui suoi profili social al termine di Napoli-Milan.

Il ministro delle infrastrutture e leader della Lega è apparso particolarmente raggiante per il successo dei rossoneri sugli azzurri.