Salvini: "Questo campionato è aperto, ma fate giocare Juve-Napoli"

Il senatore e leader della Lega Matteo Salvini, notoriamente grande tifoso del Milan, si è concesso ai microfoni di CalcioNapoli24 dopo la vittoria della sua squadra ai danni del Napoli. Un'intervista prettamente calcistica: "Ibra è un mostro, io a 47 anni non riesco a fare un ventesimo di ciò che fa lui su una gamba sola", ha detto Salvini. Secondo il leader della Lega "questo campionato è aperto, dopo anni in cui alla seconda giornata già si capiva che avrebbe vinto la Juventus. Ci sono 6 o 7 squadre che possono vincerlo, tra cui il Napoli. Gattuso allenatore? Sta facendo bene, al Milan non ebbe successo non per colpe sue. Resta un numero uno. Su Juve-Napoli non so chi abbia ragione. Dico solo che la cosa più bella sarebbe rigiocare la partita, lo dico da tifoso: chiuderla con il 3-0 a tavolino toglie qualcosa di bello", ha concluso Salvini.