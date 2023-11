Salernitana-Napoli, buone notizie dall'infermeria per Garcia

Buone notizie per Rudi Garcia dall'infermeria. Il tecnico del Napoli recupera Juan Jesus per il derby dell'Arechi contro la Salernitana. Il brasiliano è di nuovo nell'elenco dei convocati dopo alcune settimane di stop per infortunio. Un rientro importante per il reparto arretrato, anche in virtù della squalifica di Natan, che non ci sarà contro i granata.

Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Gollini, Contini, Di Lorenzo, D'Avino, Juan Jesus, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Zielinski, Cajuste, Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.