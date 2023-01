Spalletti: "Complimenti a Meret. Scudetto? Abbiamo un'occasione irripetibile"

"Ci vuole ritmo. Nel primo tempo dovevamo velocizzare di più le giocate perché non trovavamo spazio sulla trequarti. Poi abbiamo fatto due giocate in velocità e abbiamo cambiato l'inerzia della partita. Fino al momento del gol di Di Lorenzo eravamo stati troppo lineari in campo, senza avere impennate di qualità. Sui due gol siamo stati bravi e ci sono serviti per mettere al sicuro il risultato. Nel calcio si sa, non si può mai stare tranquilli. Un esempio è quello che è successo con la parata di Meret nel finale. Due gol non bastano più in questo calcio, bisogna farne di più per esserne sicuri ma bisogna fare i complimenti ad Alex per il suo intervento, dopo un'ora e mezzo a prendere solo acqua e non far niente. Per fare questa parata bisogna essere sempre pronti mentalmente, e pensare che aveva avuto un po' di febbre stanotte! La maturità per noi diventa fondamentale. Mario Rui, Kim, Rrahmani hanno gestito benissimo la partita senza correre nessun rischio". Così Luciano Spalletti ha parlato al termine di Salernitana-Napoli ai microfoni di Dazn.

Obiettivo scudetto

"Abbiamo un'occasione irripetibile e per cui bisogna comportarsi di conseguenza. Non dobbiamo disperdere le possibilità che abbiamo e giocare il nostro calcio restando umili, concentrati e professionali".

Di Lorenzo

"Giovanni è un giocatore fondamentale per noi, meritava di essere il capitano e siamo stati tutti d'accordo fin dall'inizio. É un professionista impressionante per come si pone in allenamento, ma anche con gli altri e per il ritmo che ci mette. Il primo a impegnarsi più di tutti è sempre lui, ma per fortuna abbiamo altri ragazzi seri che aiutano i compagni e si prendono responsabilità".