Serie A, Sacchi: "Tante incognite per il Napoli. Senza Spalletti sarà difficile ripetere l'impresa"

L'ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, nel corso del suo consueto editoriale sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato della prossima Serie A.

"A un mese dal via del campionato, e a lavori in pieno corso di svolgimento, per disegnare la griglia di partenza ci vorrebbe un indovino, quale io non sono. Però qualcosa già si comincia a intravedere. Sulla carta, l'Inter parte forte. Tante sono le incognite per Napoli e Milan. Senza Spalletti, per gli azzurri sarà difficile ripetere l'impresa scudetto. E attenzione a Mourinho", è il parere dell'ex ct vice-campione del Mondo nel '94.