Sacchi: "Maradona? Non so se l'avrei preso al Milan"

L'ex allenatore del Milan ed ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi, ha parlato a TMW Radio degli anni vissuti sulla panchina rossonera: "Io ho fatto spendere poco al Milan, volevo persone, guardavo all'etica del collettivo, del lavoro. Non volevo individualisti, giocatori avidi, ma giocatori che giocassero con la squadra e per la squadra".

"Maradona l'eccezione? Non so se lo avrei preso. La stampa, o almeno la maggior parte, non guarda il gioco ma il risultato. A noi interessa vincere. Per noi una vittoria senza emozioni non era una vittoria. Una vittoria senza merito non è una vittoria. Senza un grande club è difficile che uno possa fare grandi cose", ha aggiunto l'ex commissario tecnico dell'Italia.