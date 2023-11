Sacchi sul Napoli e le scelte di questa stagione: "In panchina aveva uno stratega..."

Arrigo Sacchi critica duramente la scelta di Aurelio De Laurentiis di aver affidato la scorsa estate la panchina del Napoli a Rudi Garcia.

A Sky Sport l'ex allenatore che fece grande il primo Milan di Berlusconi ha spiegato: "Me l’aspettavo il calo del Napoli quest’anno, immaginavo che alcuni giocatori quest’anno potessero rendere meno, qualche giocatore è andato via e gli acquisti non sempre si azzeccano. È andato via l’allenatore che era uno stratega. Hanno preso un altro stratega? Non credo".

Adesso toccherà a Walter Mazzarri far rimpiangere il meno possibile Luciano Spalletti.