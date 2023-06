Primo 'tour' napoletano per Rudi Garcia: pizza alla Sanità per il tecnico azzurro

Dopo la presentazione in grande stile lunedì al Museo di Capodimonte e la bella accoglienza riservatagli dai tifosi, che gli hanno voluto riservare un caloroso benvenuto anche con uno striscione, Rudi Garcia si è immerso nelle scorse ore in un primo 'mini tour' in giro per la città di Napoli.

Il nuovo tecnico azzurro nella giornata di martedì - come riferisce il Corriere dello Sport - è stato prima presso il centro tecnico di Castel Volturno per un primo assaggio di quella che sarà la sua nuova 'casa' sportiva durante la settimana, per poi concedersi una tappa 'culinaria' nel cuore della città, per una pizza alla Sanità.