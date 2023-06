De Giovanni su Rudi Garcia: “Il Napoli ha fatto bene a sceglierlo”

L'idea di affidare il Napoli campione d'Italia a Rudi Garcia come sostituto di Luciano Spalletti è la "scelta giusta". Lo scrittore Maurizio de Giovanni, tifoso doc degli Azzurri, non intende iscriversi al "partito di quelli che dicono: volevamo di più". Conversando con l'AdnKronos dopo la presentazione ufficiale del tecnico francese, de Giovanni valuta in modo positivo la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis. "Secondo me è la scelta giusta" dice lo scrittore che preferisce Garcia ad altri allenatori come "Galtier e Nagelsmann che sembravano molto motivati.

Accettare il Napoli ora significa anche non avere paura. Allenarlo dopo uno scudetto è una cosa per caratteri veramente forti. Per me Garcia va benissimo e poi parla l'italiano, ha una compagna italiana, ha seguito il nostro campionato. Va bene, mi piace". "Penso che Garcia - afferma de Giovanni - abbia le giuste motivazioni e la giusta ambizione. Come allenatore non credo che si possa discutere: è uno che, in Francia, ha vinto un campionato con il Lille in questi anni dominati da un Paris Saint-Germain francamente molto al di là, dal punto di vista delle forze, delle altre squadre del torneo". De Giovanni ricorda poi che, nella sua prima esperienza in Italia sulla panchina della Roma, Rudi Garcia ha ottenuto "due secondi posti in due anni alle spalle di una Juventus che era imbattibile in quel periodo. E' come se avesse vinto due campionati. Aveva costruito una Roma bellissima con Gervinho, Salah, Totti, De Rossi, D?eko, Pjani? e Strootman", conclude.