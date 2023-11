Garcia sui social: "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani"

Con un post sui suoi profili social ufficiali, Rudi Garcia ha voluto salutare l'ambiente azzurro il giorno dopo essere stato sollevato dall'incarico di allenatore del Napoli.

"Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League", scrive il tecnico francese.