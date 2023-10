Garcia: "Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è poco. C'è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti"

"Io sono sereno e sono tranquillo. Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina, è dire poco. Secondo me c'è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Così l'ho vissuta. C'è stato qualcosa di esagerato. Tengo a ringraziare, però, i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che ho incontrato in città, che mi hanno incoraggiato e detto di non ascoltare nulla e di non leggere. Adesso so chi sono i miei amici e chi sono i miei nemici. Ho trovato questa vicenda molto sproporzionata. Con la Fiorentina ci sono state cose che non sono andate, ma non è stato tutto sbagliato. La cosa che conta è il lavoro con il mio staff e con la squadra. Ho ricevuto il sostegno della dirigenza e del presidente. Io mi prendo le mie responsabilità, non mi sono mai nascosto nella mia vita. Pensavo di avere un atteggiamento più collaborativo dai giornalisti, alcuni mi hanno messo fuori troppo presto. Mi chiedo se non ho sbagliato qualcosa nel mio atteggiamento. Farò una riflessione su questa cosa. Ora quello che conta è vincere a Verona". Così Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della trasferta di Verona, esprimendo il suo stato d'animo e non nascondendo la sua amarezza per le reazioni di una parte dell'ambiente successive alla sconfitta interna contro la Fiorentina.

La sfida del Bentegodi

Parlando della trasferta del Bentegodi, il tecnico del Napoli non ha nascosto l'importanza del match: "E' una partita difficile. Noi, però, siamo pronti. Abbiamo fatto una striscia che per me comincia nel secondo tempo contro il Genoa e finisce contro il Real Madrid. Io devo tenere ciò che c'è di buono e lavorare su quello che c'è da correggere, per vincere le partite. Sono sicuro che i ragazzi sono motivati e lo mostreremo tutti insieme. Sappiamo che la partita è importante e vogliamo vincere a tutti i costi".

Le assenze e le possibili scelte di formazione

"Le assenze di Osimhen e Anguissa? Io non mi lamento di quelli che non possono giocare. Ho tanta fiducia in chi giocherà. Questa rosa è costruita con tre punte centrali. Si è discusso tanto del ruolo di Raspadori. La cosa buona è che lui e Simeone hanno caratteristiche e qualità differenti. Con loro siamo coperti in attacco. A centrocampo è un po' diverso. Sono sicuro che Jens Cajuste sostituirà bene Anguissa. Olivera? Sarà stanchissimo, ma sta bene fisicamente. La cosa importante è recuperare ed essere a disposizione. Coppia Rrahmani-Natan? E' possibile. Amir ha recuperato. Questa settimana si è allenato normalmente, ha bisogno solo di minutaggio e quindi di giocare. E' importante avere almeno tre difensori centrali, sperando che anche Juan Jesus possa rientrare presto. Simeone e Raspadori insieme? Si può pensare a tutto. Di sicuro li vedremo in campo nelle prossime due partite. Uno per volta o anche insieme", ha concluso Garcia.