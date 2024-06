Rrahmani apre una pizzeria con Vincenzo Capuano: "Un pezzo di Napoli in Kosovo" - VIDEO

Amir Rrahmani e Napoli un legame sempre più profondo. Il difensore classe '94 ha deciso di volersi legare ulteriormente alla città partenopea, scegliendo di portare un pezzo della sua tradizione in Kosovo. L'azzurro, infatti, aprirà una pizzeria nella capitale Pristina con il maestro pizzaiolo - già campione del Mondo - Vincenzo Capuano.

L'annuncio è arrivato via social. "Pristina sei pronta?Stiamo arrivando con il maestro Vincenzo Capuano, con lui porteremo 13 pizze speciali tra cui quella Campione del Mondo (la provola e pepe, ndr.)", si legge in un post che accompagna un video nel quale Rrahmani veste i panni del pizzaiolo. Le immagini sono state condivise anche da Vincenzo Capuano che commenta: "l brand Vincenzo Capuano arriva anche in Kosovo , precisamente a Pristina . Un progetto nato insieme ad Amir, voglioso di portare un po’ di Napoli anche nella sua città".