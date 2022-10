Napoli, tegola Rrahmani: lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia per il difensore

Non arrivano notizie positive per Luciano Spalletti sul fronte Rrahmani. Il difensore azzurro, uscito per infortunio nel finale del match di campionato contro la Cremonese, si è sottoposto ad esami strumentali.

Gli accertamenti hanno purtroppo evidenziato la lesione del tendine dell?adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore - come rende noto il club partenopeo - ha già iniziato l?iter riabilitativo.

Una tegola non di poco conto per il Napoli, che dovrà rinunciare a Rrahmani per alcune partite.