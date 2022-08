Ronaldo-Napoli, Capello: "Nel presente ti dà qualcosa in più, mentre Osimhen ti dà una prospettiva futura"

"De Laurentiis è uno di quei presidenti che i conti li sa fare bene. Che Ronaldo sia uno che porta 20-25 gol in dote è un dato di fatto, ma perdi un giocatore forte, importante e giovane come Osimhen. E' questione di soldi, numeri e prospettive: con Ronaldo c'è il presente, con Osimhen una prospettiva futura. Il discorso è in mano alla dirigenza che sa fare molto bene i conti e sa muoversi con molta attenzione e lucidità sul mercato. Dipenderà dall'offerta. E' un fantacalcio questo". Così l'ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid Fabio Capello, nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione di Radio Rai "Radio anch'io lo sport", ha parlato del possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli con il conseguente addio di Osimhen.

"Che Ronaldo non faccia gruppo è chiaro. Questo sarà un problema di Spalletti, ma Spalletti cercherà di mettere in evidenza le sue doti. Ronaldo ha perso la sua velocità rispetto ad Osimhen in questo momento. Sul campo è un giocatore che magari non ce l'hai per tutto un periodo della partita, poi con due colpi, con due interventi, riesci a ribaltare il risultato. E' indiscutibile che sia un giocatore con più qualità, in questo momento, rispetto ad Osimhen. Ti dà qualcosa in più sul piano numerico dei gol. Se guardi al presente dici Ronaldo, se sguardi al futuro dici Osimhen", ha aggiunto l'ex ct di Inghilterra e Russia.