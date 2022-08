Ronaldo-Napoli, si può fare. Queste le condizioni di De Laurentiis

La possibilità che Ronaldo vada a Napoli non sono poi così remote. Lo confermano i contatti tra De Laurentiis e il Manchester United con la mediazione di Jorge Mendes. Ci sono però delle condizioni che il patron azzurro ha imposto ai Red Devils che rendono comunque la trattativa molto complicata. De Laurentiis chiede almeno 100 milioni per Osimhen oltre che il prestito gratuito di Ronaldo e il pagamento da parte dello United di almeno il 75% dell'ingaggio del portoghese.

Si parla di un esborso importante da parte del club inglese e di una trattativa da completare in tempi record. Potrebbe essere, infatti, domani, lunedì 29 agosto, il giorno decisivo per la definizione, in un verso o nell'altro della trattativa.