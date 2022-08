Calciomercato - Trevisani: "Ronaldo al Napoli potrei darlo al 99%"

"Il Napoli a me piace tantissimo, così come è e non come probabilmente diventerà. L’affare con lo United? Dal punto di vista di Osimhen non lo so. La parte che risulta a me è quella di Ronaldo e la potrei dare al 99%". Così il noto giornalista di SportMediaset Riccardo Trevisani, a Radio Bruno nel corso di PentaSport, ha parlato del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli.

"Sarò matto, ma non lo trovo un vantaggio assolutamente, dal punto di vista tattico, per Spalletti, non lo trovo un vantaggio a livello di qualità soprattutto se dovesse essere poi sacrificato Osimhen per questa operazione, che ti dà dal punto di vista delle magliette e dell’eccitazione, ma che ti fa perdere un attaccante che fa 70 metri di profondità contro qualsiasi difesa e con il quale hai 2.3 punti di media a partita e senza 1.4. Sposta, quindi, un punto di media Osimhen. Vai a prendere Ronaldo, sì, farà i suoi gol, ci saranno cori, feste e tutto il resto, ma per me il Napoli si impoverisce perdendo Osimhen e prendendo Ronaldo. Quella di oggi con Osimhen in campo è una squadra che può battere tutti", ha aggiunto Trevisani.