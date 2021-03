Roma-Napoli, due recuperi importanti per Gattuso

Il tecnico azzurro recupera Lozano e Manolas, che tornano tra i convocati, per la sfida Champions contro i giallorossi. Assente lo squalificato Di Lorenzo

Due recuperi important per Gennaro Gattuso in vista della sfida Champions contro la Roma. Il tecnico del Napoli recupera per la trasferta dell'Olimpico Hirving Lozano e Kostas Manolas, nuovamente tra i convocati. Assente, invece, lo squalificato Di Lorenzo.

Aggregati alla prima squadra anche i Primavera Costanzo, Zedadka e Cioffi. Ai box gli infortunati Rrahmani, Ghoulam, Lobotka e Petagna.

Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Costanzo, Zedadka, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi.