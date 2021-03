Roma-Napoli, dove vedere la partita: canale tv e orario

Azzurri e giallorossi in campo domenica sera all'Olimpico per uno dei big match della 28esima giornata di Serie A

Roma-Napoli sarà uno dei match più attesi della 28esima giornata di Serie A. Azzurri e giallorossi scenderanno in campo domenica 21 marzo allo Stadio Olimpico, con calcio d'inizio alle ore 20,45.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, ed in diretta streaming su Sky Go e su Now Tv.

Fischia Di Bello

Sarà l'arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Roma-Napoli.

Assistenti: Peretti-Paganessi. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Di Paolo-Cecconi

Di Bello diresse anche il match di andata allo Stadio Maradona: vinsero gli azzurri per 4-0.