Roma-Napoli, i convocati: tre assenze tra gli azzurri

Lo aveva annunciato in conferenza stampa e così è stato. Luciano Spalletti non rischia Frank Anguissa neanche per la panchina. Il centrocampista camerunense non figura, infatti, nell'elenco dei convocati scelti dall'allenatore azzurro per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma.

Nel corso della seduta del sabato, l'ex Fulham ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Assenti anche gli infortunati Rrahmani e Sirigu.

L'elenco completo dei convocati