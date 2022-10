Roma-Napoli, Spalletti: "Non è corretto rischiare Anguissa. Mourinho allenatore super" | VIDEO

"Anguissa difficilmente sarà del match, perchè non è corretto rischiarlo e poi perchè c'è chi si è allenato bene in questa settimana che può giocare nel suo ruolo. Chi andrà in campo sara all'altezza. Dovremo mettere sul piatto le nostre qualità, proseguendo ciò che di buono abbiamo dimostrato sinora con ancor più intensità e velocità". Così Luciano Spalletti ha parlato a Castel Volturno nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli.

Il tecnico azzurro ha esaltato anche il collega ed amico Josè Mourinho: "Mou è un allenatore super, un tecnico che ha vinto tanto e ne conosciamo esperienza e valore. Ho grande ammirazione lui e lo reputo un amico, come credo lui reputi me. E' un allenatore che studia ogni particolare e immagino come possa preparare il match".

Tutte le dichiarazioni di Spalletti tratto dal video integrale della conferenza stampa pubblicato dalla Ssc Napoli sul proprio canale ufficiale Youtube: