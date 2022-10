Roma-Napoli, il commento di Antonello Venditti: "Niente da dire, gli azzurri sono la squadra più bella del campionato" | VIDEO

Antonello Venditti applaude al Napoli per la vittoria sulla sua Roma. Il noto artista, grande tifoso giallorosso, ha commentato la sconfitta della sua squadra del cuore contro gli azzurri in un video su Instagram. "Stasera non c'è niente da dire. La Roma ha fatto tanto per imbrigliare il Napoli, ma gli azzurri al momento sono la squadra più bella del campionato".