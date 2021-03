Roma-Napoli, De Laurentiis: "Bravo Gattuso, brava la squadra. Avanti così"

Aurelio De Laurentiis gioisce per l'importante successo del suo Napoli in casa della Roma. Con la vittoria dell'Olimpico, infatti, gli azzurri si rilanciano con autorevolezza nella corsa al quarto posto e così il patron partenopeo, nel cuore della notte, ha pubblicato un tweet per complimentarsi con Gattuso ed i suoi ragazzi.

"Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre", il cinguettio di Adl.