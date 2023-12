Mazzarri: "Anche in dieci abbiamo tenuto bene il campo e meritavamo più dell'avversario"

"Abbiamo poche occasioni in base al volume di gioco che creiamo. All'inizio del secondo tempo e anche in dieci abbiamo messo in difficoltà la Roma. Fin quando siamo stati in parità numerica, ma anche in dieci, abbiamo tenuto bene il campo e meritavamo più dell'avversario. E' vero che dobbiamo creare più occasioni e finalizzare". Così Walter Mazzarri ha analizzato la sconfitta contro la Roma nella conferenza stampa post partita.

"In certi reparti non siamo ancora brillanti per fare determinate cose. Bisogna essere fiduciosi se si vede che già alcune cose sono migliorate", ha aggiunto il tecnico del Napoli.

Sugli infortunati Mazzarri ha aggiunto: "Lobotka ha preso una botta. Natan non so ancora, vediamo domani".