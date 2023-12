Il Napoli cade anche a Roma: azzurri più lontani dalla zona Champions

Non è un bel Natale quello del Napoli. Attesi ad una prova di orgoglio dopo il clamoroso ko interno in Coppa Italia per 0-4 contro il Frosinone, gli azzurri escono sconfitti anche dal match dell'Olimpico contro la Roma, che passa 2-0 con le reti di Pellegrini e Lukaku. A preoccupare è soprattutto la tenuta mentale degli uomini di Mazzarri, rimasti addirittura in nove nel finale per le espulsioni di Politano prima e Osimhen poi. Di Lorenzo e compagni scivolano ora in settima posizione in classifica, distanti quattro punti dal quarto posto occupato attualmente dal Bologna di Thiago Motta.

Le scelte degli allenatori

Mazzarri non riserva grandi sorprese e sceglie Juan Jesus accanto a Rrahmani, con Natan inizialmente in panchina. Per il resto giocano i titolarissimi. Mourinho si affida all'attacco pesante con Lukaku e Belotti e con i giovani Bove e Zalewski a centrocampo.

Primo tempo tattico ed equilibrato

La prima frazione, come previsto, racconta di una partita tattica e bloccata. Poche le occasioni da un lato e dall'altro, con quella più clamorosa capitata sui piedi del giovane giallorosso Bove, che però si fa ipnotizzare da Meret da distanza ravvicinata. La Roma la mette sul piano fisico, con fallo sistematico su Kvaratskhelia. Mourinho fa il solito show dalla panchina e si ferma a discutere prima con il georgiano e poi con Osimhen. Il Napoli prova a tenere botta, ma si rende raramente pericoloso.

L'espulsione di Politano cambia il match

Gli azzurri sembrano partire meglio nella ripresa, ma a 25 minuti dal termine c'è l'episodio chiave del match. Politano viene strattonato da Zalewski e reagisce colpendolo con un calcetto al fianco. L'arbitro Colombo ammonisce il giallorosso per il fallo ed estrare il rosso diretto per l'esterno del Napoli. Mourinho fiuta l'occasione di vincere la partita e inserisce El Shaarawy, Azmoun e Pellegrini. E' proprio il capitano della Roma a trovare il gol che sblocca la partita al 76', colpendo in area sugli sviluppi di una rocambolesca azione su tiro di El Shaarawy. I partenopei in inferiorità numerica non hanno molta forza per reagire. Mazzarri inserisce Zerbin e si mette a tre in difesa. Meret evita il raddoppio dei padroni di casa. All'86' Osimhen si becca il secondo giallo e viene espulso. Il finale è un calvario con Natan appena entrato che si fa male anche lui, lasciando gli azzurri addirittura in 8. Negli ultimi secondi di recupero Lukaku chiude il conto fissando il risultato sul 2-0. Per il Napoli la notte è nera.

Il tabellino

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, Ndicka; Kristensen (75' Celik), Cristante, Paredes (71' Pellegrini), Bove, Zalewski (71' El Shaarawy); Belotti (71' Azmoun), Lukaku. All. Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (88' Natan), Mario Rui (81' Zerbin); Anguissa, Lobotka (56' Cajuste), Zielinski (87' Gaetano); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (87' Raspadori). All. Mazzarri.

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: 76' Pellegrini, 96' Lukaku

Note: ammoniti Kristensen, Cristante, Paredes, Mario Rui, Belotti, Juan Jesus, Zalewski, Azmoun. Espulso Politano al 65' per fallo di reazione. Espulso Osimhen per doppia ammonizione.