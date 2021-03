Colpo grosso del Napoli: gli azzurri espugnano l'Olimpico con un super Mertens

Il Napoli prosegue nella sua rincorsa Champions espugnando anche l'Olimpico dopo il Meazza. Gli azzurri battono la Roma a domicilio per 2-0, con un'altra prestazione convincente. Decisivo Dries Mertens, autore di una doppietta. Tra le note positive per Gattuso anche il rientro in campo di Lozano e Manolas nella ripresa.

Mertens una sentenza contro la Roma

Quando vede giallorosso Dries Mertens si scatena. L’attaccante belga, con un uno-due micidiale in sette minuti, a cavallo tra il 27esimo ed il 34esimo, trafigge per due volte Pau Lopez: la prima su punizione, la seconda di testa su assist di Politano.

Il tabellino

Roma: Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Pellegrini (83' Kumbulla), Diawara (67' Villar), Spinazzola, Pedro (67' Carles Perez), El Shaarawy, Dzeko (67' Borja Majoral). All. Fonseca

Napoli: Ospina, Hysaj, Maksimovic (86' Manolas), Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Politano (73' Lozano), Zielinski (73' Elmas), Insigne (86' Bakayoko), Mertens (66' Osimhen). A disp. Meret, Contini, Zedadka, Cioffi, Costanzo. All. Gattuso

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 27', 34' Mertens

Note: ammoniti Ibanez, Diawara, El Shaarawy, Villar, Osimhen.