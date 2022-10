E' un Napoli da sogno: gli azzurri espugnano anche l'Olimpico con un gol di Osimhen

Con un Napoli così è impossibile non sognare. Gli azzurri espugnano ancora una volta l'Olimpico e battono la Roma per 1-0, mantenendo la vetta solitaria della classifica e conquistando altri tre punti pesantissimi. A decidere il match è un gol strepitoso di Victor Osimhen a 10' dal termine.

Un match ostico e spigoloso per gli uomini di Spalletti, che dopo un primo tempo dal grande equilibrio vengono fuori alla distanza e nella ripresa, dopo tre grandi occasioni con Lozano, Juan Jesus e Osimhen, proprio con il nigeriano passano all'80' facendo esplodere di gioia i tifosi napoletani presenti all'Olimpico.

Da segnalare un episodio da moviola nella prima frazione: l'arbitro Irrati concede un penalty per fallo di Rui Patricio su Ndombele, poi lo annulla dopo essere stato richiamato dal Var e aver rivisto l'azione al video.

11 - Il #Napoli ha vinto 11 partite di fila in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia dal 1929/30, dopo gli 11 successi tra l'aprile e il settembre 1986 con Ottavo Bianchi in panchina. Straripante.#RomaNapoli #SerieATIM pic.twitter.com/32xD1kvc4I