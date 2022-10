Spalletti: "Non voglio parlare di quanto detto da Mourinho. Un plauso alla mia squadra"

"Mou ha parlato di Lozano? Non voglio parlare di quanto ha detto Mourinho, voglio fare l’analisi della mia partita. Era piena di trappole, la mia squadra invece ha saputo interpretarla benissimo, pur sbagliando qualche costruzione facile". Così Luciano Spalletti ha commentato Roma-Napoli ai microfoni di Dazn.

"Abbiamo creato quelle due-tre occasioni da gol per vincere, senza mai concedere il recupero basso e la pallata, cosa in cui sono bravi loro. Un plauso al comportamento della mia squadra”, ha aggiunto il tecnico azzurro.

Spalletti ha parlato anche del match winner Osimhen: "Noi abbiamo bisogno di Victor per fare gol e accelerazioni improvvise che solo lui ha, che quando avrà messo a posto un po' di emozioni diventerà fortissimo. Certe volte vuole andare solo, lui però è fisico e forte e abbiamo bisogno di lui dal punto di vista di completezza di squadra e anche per le palle inattive ed è fortissimo di testa. Lo abbiamo servito poco lo scorso anno, anche in fase difensiva sui calci d'angolo che hanno battuto loro abbiamo bisogno di lui".