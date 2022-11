Saviano sul Napoli: "In questi mesi stiamo vivendo un sentimento di appartenenza gioiosa"

"Lui è il grande Kim Min-jae, difensore coreano del Napoli, stretto in un abbraccio di esultanza insieme ai compagni di squadra. Grande in campo e umile della vita: ha chiesto scusa ai compagni di squadra e ai tifosi per un passaggio sbagliato. Sono settimane che vorrei parlare del Napoli, urlare al mondo l’orgoglio e l’amore per la mia squadra, ma da tifoso scaramantico ho paura che possa rompersi la magia. Come quando da ragazzo c’era una partitura di gesti e parole: ci si riuniva sempre nella stessa formazione per guardare le partite, guai a modificare finanche abbigliamento, scarpe, cappellini, ninnoli. Se la situazione era delicata, bisognava dare fondo a tutta la ciorta possibile". Comincia così il post su Facebook di Roberto Saviano dedicato al Napoli, sua squadra del cuore, di cui ha parlato anche nel suo ultimo articolo sul Corriere della Sera.

"A Napoli il calcio non è solo uno sport, è molto di più. E quello che stiamo vivendo in questi mesi è un sentimento, non di identità, ma di appartenenza gioiosa: è una festa non solo nostra, ma di tutte le anime adottate da questa città-porto, che ancora si apre al mondo e ha fiducia nonostante le ferite. E allora, che la ciorta sia con noi", scrive lo scrittore napoletano sui social.