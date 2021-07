Rivalità Napoli-Cagliari, Giulini: "Fu un errore dei tifosi azzurri, ma nella vita bisogna saper perdonare"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato anche della rivalità tra i tifosi isolani e quelli del Napoli. I fatti risalgono al 1997, quando i rossoblù disputarono al San Paolo lo spareggio per non retrocedere in Serie B contro il Piacenza del futuro allenatore azzurro Bortolo Mutti. In quell'occasione i tifosi partenopei furono accusati di aver fatto il tifo per il loro tecnico in pectore e non per una squadra del Sud.

"C’è una grande rivalità per ciò che è successo tempo fa, sono passati ormai decenni. Fu un errore dei tifosi del Napoli, ma nella vita bisogna saper perdonare”, ha affermato Giulini.