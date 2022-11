Napoli in ritiro in Turchia durante la sosta per i mondiali: "Andrà in una struttura all’avanguardia"

Non c'è ancora l'ufficialità, ma il Napoli dovrebbe sostenere un ritiro durante la sosta per i Mondiali in Turchia, ad Antalya, per preparare la ripresa del campionato in vista di gennaio.

Dell'argomento ne ha parlato anche l'agente del centrocampista azzurro Elijf Elmas, George Gardi, ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete": "Il Napoli andrà in una struttura all’avanguardia, Antalya è il posto ideale in cui fare un ritiro. Gli azzurri faranno anche delle amichevoli, per cui credo che sarà un’esperienza positiva ed Elmas è molto felice di tornare in Turchia".