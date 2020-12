Insigne sul ritiro: "Non è una punizione, serve per concentrarci"

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha spiegato i motivi del ritiro della squadra azzurra dopo il doppio ko contro Inter e Lazio.

"Non sarà un ritiro punitivo - sono le parole del calciatore - ma è un modo per restare concentrati, affrontare la partita contro il Torino al meglio. Abbiamo preso questa decisione del ritiro tutti insieme, poi ci sarà tempo per restare in famiglia".

"Contro la Lazio eravamo un po' stanchi - ha aggiunto ancora - con l'Inter avevamo speso tanto, e il problema è stato più quello che l'aspetto tecnico-tattico, perché la partita era stata preparata bene e con attenzione. Dispiace, da quello che ho visto da casa non credo che la Lazio abbia fatto molto di più, ma sono stati bravi a concretizzare quelle due occasioni".

Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino, era stata in giornata la nota con la quale la società azzurra ha comunicato la propria decisione.

Le parole del capitano sono particolarmente interessanti anche perché lo scorso anno una decisione di questo tipo porto ad una fortissima frizione tra i calciatori e la proprietà, la lite che diede il via al cosiddetto "ammutinamento".