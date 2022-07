Il Napoli si presenta ai tifosi a Dimaro, Spalletti: "Restiamo uniti"

Presentazione della squadra ai tifosi a Dimaro, in piazza Madonna della Pace, per il Napoli. Calciatori e staff sono saliti sul palco nella serata animata dalla musica del dj Daniele "Decibel" Bellini per raccogliere l'abbraccio dei tanti supporters arrivati in Val di Sole nel weekend.

L'unico a prendere la parola è stato il tecnico Luciano Spalletti, che ha invitato i tifosi a sostenere la squadra nonostante gli addii di calciatori importanti, tra i quali ha inserito anche Dries Mertens.

"Alcuni calciatori, come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne sono andati via e portano con sé molte cose. Altri ne sono arrivati e hanno portato nuovo entusiasmo, e altri ancora ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve mancare mai è il vostro supporto ed il vostro entusiamo. Stiamo uniti e forza Napoli", le parole dell'allenatore.

Tra i più applauditi tra gli azzurri Osimhen, Mario Rui, Di Lorenzo, Demme, Kvaratskhelia ed il magazziniere Tommaso Starace, mattatore della serata come ogni anno. Non sono mancati anche cori per Koulibaly e Mertens.

Assente il presidente Aurelio De Laurentiis. Fischi dai tifosi quando il sindaco di Dimaro-Folgarida Lazzaroni ha ringraziato pubblicamente la famiglia De Laurentiis dal palco.