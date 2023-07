Primo allenamento per il Napoli a Dimaro: l'arrivo sul campo e il saluto ai tifosi | VIDEO

Prima seduta di allenamento per il Napoli nel ritiro di Dimaro. Gli azzurri sono arrivati sul terreno di gioco a Carciato intorno alle 10.00, accolti dall'entusiasmo del già numeroso pubblico presente. Gli uomini di Garcia si sono radunati a bordo campo per salutare i tifosi, come mostra un video pubblicato dal club partenopeo in una storia su Instagram.