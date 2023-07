Entusiasmo per la prima seduta di allenamento degli azzurri sul campo di Carciato

Decibel già alti sugli spalti del campo di Carciato per il primo allenamento del Napoli nel ritiro di Dimaro. In un video pubblicato dal club partenopeo in una storia su Instagram si può ascoltare l'entusiasmo 'sonoro' dei tifosi che hanno assistito alla seduta degli uomini di Garcia.