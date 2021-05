Il Napoli torna in ritiro a Dimaro: il club azzurro ufficializza le date

Undici giorni di lavoro per la truppa partenopea in Trentino: l'annuncio

Il Napoli torna a svolgere la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) si ripeterà in Val di Sole l'appuntamento che segna l'inizio della nuova stagione calcistica. Saranno undici giorni di lavoro per la squadra azzurra, che resterà in Trentino dal 15 al 25 luglio.

A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono il presidente de SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, l'assessore al Turismo e Sport del Trentino Roberto Failoni, il presidente dell'Apt Val di Sole Luciano Rizzi e il Ceo di Trentino marketing Maurizio Rossini, dopo una serie di incontri fatti a Trento con i responsabili dell'Azienda Sanitaria provinciale del Trentino per concordare le modalità che consentiranno ai tifosi di poter accedere allo stadio di Carciato ed assistere in tutta sicurezza agli allenamenti della squadra utilizzando il Green Pass.

"Anno dopo anno il rapporto tra Napoli e il Trentino è diventato sempre più forte e anche quest'anno abbiamo grandi aspettative. Ci stiamo organizzando con Trentino marketing, l'Apt Val di Sole e l'Azienda Sanitaria per accogliere in sicurezza i tifosi e per offrire alla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis una nuova occasione ideale per preparare il Campionato. E respirare quell'atmosfera naturale di amicizia, complicità e divertimento che da sempre caratterizza il soggiorno dei nostri ospiti in Trentino. Il Trentino e la Val di Sole sono molto ben attrezzati a supporto dell'attività sportiva ma anche per le attività ludiche dedicate alle famiglie. E con strutture ricettive e di offerta gastronomica particolarmente gradite", afferma Roberto Failoni, assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento.

"Siamo felici di riprendere un percorso comune. Si torna alla tradizione e per questo ribadisco che la ripresa del Turismo in Val di Sole ha nel ritiro del Napoli un tassello fondamentale sia sul piano economico sia umano per i grandi rapporti di amicizia nati in questi anni. In questi mesi abbiamo lavorato per rendere ancora più piacevole la vacanza nella nostra zona caratterizzata dalle Dolomiti, dai ghiacciai perenni, dalle acque termali e dei fiumi ideali per la pratica di attività sportiva. E poi i boschi, le malghe, gli Agritur. Un'offerta unica che posso riunire in una frase: Immagina di dare spazio al tuo tempo. Vivi la natura: respira il profumo del bosco, ascolta la sinfonia dell'acqua e ammira i colori dell'estate", spiega Luciano Rizzi, presidente dell'Apt Val di Sole.

"Sport e turismo sono un abbinamento vincente per il Trentino: il ritorno dei club calcistici per il loro ritiri estivi è un segnale che restituisce fiducia a tutto il comparto turistico. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto per la decima volta la Val di Sole e questa è la dimostrazione del rapporto davvero speciale costruito dal Trentino con la Società Calcio Napoli grazie alla qualità delle infrastrutture, dei servizi, dell'ambiente e dell'accoglienza che Dimaro Folgarida mette loro a disposizione e altrettanto con i numerosi tifosi partenopei che potranno tornare a frequentare le nostre valli nel corso dell'estate", le parole di Maurizio Rossini, Ceo di Trentino marketing.