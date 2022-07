Napoli, si chiude il ritiro di Dimaro: sabato la ripresa a Castel di Sangro

Dopo undici giorni di ritiro in Val di Sole, il Napoli ha lasciato il ritiro di Dimaro Folgarida dopo aver concluso la prima parte della preparazione estiva precampionato.

Nell'ultima seduta in Trentino, primo allenamento in gruppo per il neo-acquisto Ostigard.

La comitiva azzurra avrà ora tre giorni di riposo, per poi riprendere nella giornata di sabato la preparazione per la seconda parte del ritiro che si svolgerà in Abruzzo, a Castel di Sangro.