Castel di Sangro, è febbre-ritiro azzurro tra super eventi (c'è anche D'Alessio) e boom turistico

Il 27 luglio è in programma l'arrivo del Napoli campione d'Italia nell'Alto Sangro, in Abruzzo, per la prima parte del ritiro estivo in vista della prossima stagione.

Gli azzurri alloggeranno a Rivisondoli, e si alleneranno a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto.

La zona è in fermento, è vastissima la portata dell'arrivo del club partenopeo nella provincia dell'Aquila. Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha esposto nel suo ufficio nella sede del Comune un enorme scudetto con la N del Napoli.

Nell'area è previsto un enorme afflusso di tifosi, migliaia, tre amichevoli di prestigio (dovrebbero tenersi il 3, il 6 e l’11 agosto), ed è in allestimento un articolato cartellone di eventi che vedrà il suo clou in un concerto di Gigi D'Alessio programmato per il 5 agosto.

L'economia sorride: gli albergatori hanno assunto il 10 per cento in più di personale per la stagione estiva, e il mercato immobiliare ha subito un recente rialzo del 30 per cento.