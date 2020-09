Il Napoli riposa le gambe nei bidoni della differenziata: la foto è virale

Il romitaggio estivo che precede il campionato è un momento cruciale per la stagione che verrà. I calciatori si preparano fisicamente con carichi di lavoro intensi, e i luoghi freschi si lasciano preferire per permettere un corretto defaticamento. Questo ritiro, però, con una stagione finita solo pochi giorni fa e quindi organizzato in breve tempo in una nuova località, Castel di Sangro, sta regalando qualche sorpresa in più ai tanti tifosi napoletani che lo seguono. L'ultima è di quelle destinate a entrare nella leggenda, come i famosi palloni acquistati a Paestum nell'estate 2004, la prima del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Una foto di Marcello Puca, pubblicata nel gruppo di Operazione Nostalgia: i calciatori del Napoli che riposano le gambe non in vasche con ghiaccio ma in bidoni della differenziata riempiti fino all'orlo.

