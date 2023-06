Marek azzurro per sempre: il video tributo delle leggende del Napoli allo slovacco

Si chiama “Per sempre uno di noi”, ed è un video-regalo che è stato fatto a Marek Hamsik in occasione del suo ritiro dal calcio giocato, annunciato in questi giorni. L’ex capitano del Napoli ha pubblicato l’omaggio sul suo profilo Instagram. “Non ho parole per questo video speciale ed unico, troppo emozionante – sono state le parole del campione slovacco – Grazie di cuore #napolilegends #sempreforzanapoli”.

E in effetti è un video di vere e proprie leggende azzurre, di oggi e di ieri, tutti accomunati dal voler rendere tributo a uno dei più forti centrocampisti ad aver indossato la maglietta del Napoli. Con un finale assolutamente da brividi e tutto da vedere.