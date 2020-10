Test Covid Napoli, arrivano altri quattro risultati: "Tutti negativi"

"Gli ultimi 4 tamponi processati, di membri non appartenenti al gruppo squadra, hanno dato esito negativo al Covid-19". Così su Twitter il Napoli, a poche ore dall'annuncio della positività di Piotr Zielinski e del collaboratore extra gruppo squadra Giandomenico Costi.

Così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si era espresso nel pomeriggio Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi della società partenopea: "La probabilità che ci saranno altri infetti nel gruppo-squadra è abbastanza elevata. Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. È capitato con 4-5 tamponi di quelli effettuati al gruppo-squadra del Napoli, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci siano altri inconvenienti tecnici".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi in serata il tweet del Napoli sui tamponi ripetuti, appunto i 4 che hanno dato esito negativo.