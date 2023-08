Il rinnovo di Victor Osimhen dovrebbe essere cosa fatta, con ufficialità questione di ore. È quanto riporta Sky Sport.

L'attaccante resta al Napoli, del resto ieri Aurelio De Laurentiis era stato chiaro. Adesso per quanto riguarda il rinnovo siamo alle battute conclusive: secondo quanto riportato da Sky c'è da sistemare qualche dettaglio secondario per darne l'annuncio, ma si attende solo l'ufficialità.

Del rinnovo stanno filtrando alcuni dettagli, come l'adeguamento dell'ingaggio e soprattutto una doppia clausola di risoluzione, una per l'Europa e una per l'Arabia Saudita.

A quanto pare nei tanti incontri avvenuti tra le parti si è discusso anche della questione diritti d'immagine, ostacolo oramai superato.