Rinnovo Gattuso-Napoli, Giuntoli: "Scambio di documenti tra gli avvocati"

Il Napoli e Gennaro Gattuso sono sempre più vicini ad un accordo per il prolungamento contrattuale del tecnico.

Dell'argomento ne ha parlato nelle ultime ore anche il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport: "So che si stanno scambiando le carte gli avvocati. Siamo d'accordo, in settimana sono arrivati i contratti e li stanno controllando gli avvocati. Non ci saranno problemi".

Anche lo stesso Gattuso, sempre ai microfoni di Sky, ha commentato le dichiarazioni del ds: "Cristiano ha detto che siamo vicini. Vediamo se si firmerà tra un mese, due mesi, 10 giorni. Per me i contratti non sono la priorità, la priorità è il lavoro quotidiano. Io posso lavorare anche con un contratto in scadenza tra 4-5 mesi, a me piace parlare sul campo: è quella la lingua che parlo io. A volte con i ragazzi sono pesante, lo so, ma è l'unico modo in cui so allenare".