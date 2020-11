Gattuso-De Laurentiis, c'è l'accordo per il rinnovo: l'ha spuntata l'allenatore

Accordo chiuso tra il Napoli ed il suo tecnico Rino Gattuso. Nel giro di una settimana l'allenatore calabrese dovrebbe infatti firmare il nuovo contratto del quale stanno filtrando i primi dettagli: durata fino al 2023, stopendio di circa due milioni a stagione.

Gattuso pare abbia vinto la battaglia con la dirigenza a proposito delle clausole rescissorie: in caso di addio non dovrebbe esserci alcuna penale da pagare per il tecnico.

L'accordo è arrivato al termine di una serie di incontri tra Gattuso, il presidente De Laurentiis il il ds Giuntoli.

L'idea è quella di un progetto lungo, per un allenatore che è sulla panchina del Napoli dal dicembre 2019, da quando cioè ha sostituito Carlo Ancelotti.