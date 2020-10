Giuntoli: "Rinnovo Gattuso? Vicina la fumata bianca"

"Rinnovo di Gattuso? Come dico sempre, quando c'è la volontà delle parti di stare insieme problemi non ce ne sono e credo che a breve ci possa essere una fumata bianca. Accordo entro la fine del 2020? Può essere, perché no".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha espresso tutta la sua fiducia per il rinnovo di contratto del tecnico azzurro.