CALCIOMERCATO NAPOLI – C’è l’intesa per i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui

In attesa di sfidare il Barcellona nel match di Champions League, il Napoli blinda i suoi terzini. Il club azzurro – come riferisce Sky Sport - ha infatti trovato l'intesa per il rinnovo del contratto con Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. I due hanno prolungato il loro accordo con il club fino a giugno 2025 e nel caso del difensore italiano, è prevista l'opzione per un ulteriore rinnovo di un altro anno, fino al 2026.

Le cifre

Nell'intesa per il prolungamento contrattuale è incluso anche l'adeguamento economico per i due azzurri, che toccheranno i 2.1 più bonus (per arrivare a 2.5) milioni di euro nel caso di Mario Rui e i 2.3 più bonus (per arrivare a 2.8) per Di Lorenzo.